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LV

21
улица Новый Арбат, 21с2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Игры
Концерты
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

В программу мероприятия входят фестивальная часть, мини-игры, лекции от приглашённых спикеров, мастер-классы, концерт и соулмэйтинг — быстрые свидания в уютной обстановки. Главная особенность — это мероприятие не только о романтической любви, но и о любви в целом, поэтому среди гостей будет комфортно как парочкам, так и друзьям и даже тем, кто пришёл один. Цена билетов изменится по мере приближения даты мероприятия. Запись: https://t.me/LV_tickets

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