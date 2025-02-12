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Про событие
В программу мероприятия входят фестивальная часть, мини-игры, лекции от приглашённых спикеров, мастер-классы, концерт и соулмэйтинг — быстрые свидания в уютной обстановки. Главная особенность — это мероприятие не только о романтической любви, но и о любви в целом, поэтому среди гостей будет комфортно как парочкам, так и друзьям и даже тем, кто пришёл один. Цена билетов изменится по мере приближения даты мероприятия. Запись: https://t.me/LV_tickets
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