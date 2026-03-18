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Бегаем и соревнуемся: спорт как повод для свидания

Не битва полов, а одна команда!

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Казань 
  5. - Красноярск
  6. - Нижний Новгород
  7. - Новосибирск
  8. - Сочи
  9. - Кемерово 

Мы выросли из стереотипов того времени, когда считалось, что футбол — дело чисто мужское, а женщины держат в руках лишь чайную ложку и медитативно меняют асаны на коврике в зале йоги. Это всё давно мертво. И самое крутое — оно умерло не из-за скандалов и споров, а просто потому, что всем стало абсолютно пофиг на эти глупые правила.

«Можно быть любым», — произнёс гениальную фразу герой одного разжижательного мозг телешоу, и редактор Кавра громко воскликнул прямо в экран телевизора: «Да!». А ведь правда, зачем скрывать, что ты похлеще любого грузчика можешь обложить судью на матче не очень хорошими словами, несмотря на то что ты в юбке и на каблуках? Или медитация и поза «Собака мордой вниз» реально помогают перед рабочими переговорами. Так может, тогда стоит забыть про «ты же девочка» и «пацаны не поймут»? Выдохнуть, расслабиться и заняться тем, что точно пойдёт на благо здоровья. Ведь что точно известно: спорт полезен.

Тут у нас классные события, на которые смело можно идти на свидание: уделишь время здоровью и посмотришь на человека в действии (буквально).

Москва

Драйв и смелость: готов к эмоциям, выкрученным на максимум?

Прыжок в небо
Прыжок в небо

Прыжок с самолёта: вихрь эмоций и полёт над землёй. Стоишь у открытой двери, а под ногами — только воздух. В груди всё сжимается от волнения, сердце колотится так, будто хочет выр...

до
Кутузовский проспект, 38с1

44500₽

Расслабление и умиротворение: нежимся и йожимся.

Йога со щенками
Йога со щенками

На занятиях ты позанимаешься мягкой йогой и пообщаешься с щенками от заводчиков ...

до
Кутузовский проспект, 36с5

3500₽

Инь-йога х практика созерцания
Инь-йога х практика созерцания

Инь-йога — замедляющая практика, направленная на освобождение от телесного и умс...

Yoga Space Дмитровка, улица Большая Дмитровка, 34с4

от 2500₽

Йога в ночном океанариуме
Йога в ночном океанариуме

Летний зной, бесконечные рабочие дедлайны и повседневная суета мегаполиса забира...

Центр океанографии и морской биологии Москвариум

3000₽

по подписке
Йога на крыше Хлебозавода
Йога на крыше Хлебозавода

Регулярные практики на крыше под открытом небом. Занятия на свежем воздухе — отличный способ разнообразить свой тренировочный процесс, получить заряд положительных эмоций и пользу для организма. 12.0...

по подписке
Как: расслабиться на техно-йоге
Как: расслабиться на техно-йоге

Вечерняя йога-практика под техно в особняке 19 века. Лови «дзен» под музыку, подобранную под удары сердца в минуту. Такая современная интерпретация практики — одно из ключевых направлений студии фитн...

От себя не убежишь: а от забот, хлопот и скучных свиданий — вполне.

по подписке
Беговая экскурсия: «ВДНХ»
Беговая экскурсия: «ВДНХ»

На экскурсии пробежишь 11 километров по территории ВДНХ — главной глянцевой витрины достижений советской науки, промышленности и сельского хозяйства. На экскурсии увидишь многие из 48-ми исторических...

Утренний беговой клуб
Утренний беговой клуб

По пятницам, в 8 утра проводятся открытые беговые тренировки по красивым улочкам...

The Dar Store, Малая Никитская улица, 8/1

Бесплатно

Йога х Бег
Йога х Бег

Класс, состоящий из двух частей: — 30 минут хатха-йоги и разминки — в студии на...

Yoga Space Мясницкая, Мясницкая улица, 24/7с1

1700₽

по подписке
Медленный бег
Медленный бег

Это формат для тех, кто хочет неспешно и кайфово бегать в приятной компании и заряжаться энергией на недели вперёд. Это не марафонская подготовка и не фитнес-челлендж. Просто приятные пробежки в комп...

Беги за другом
Беги за другом

В музее-усадьбе «Люблино» состоится благотворительный забег «Беги за другом», пр...

Музей-усадьба Люблино, ул. Летняя, 1с1

от 1000₽

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

На ВДНХ в четвёртый раз состоится инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь», ор...

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ)

1200₽

Кто кого: неистово соревнуемся.

Руки загребущие: самое-то для катания на сапах.

по подписке
Закат на сапах
Закат на сапах

Закат на воде — это ощущение полной свободы. Когда солнце уходит за горизонт, окружающие пейзажи превращаются в живую картину. Такая прогулка наполнит позитивными эмоциями и оставит яркие воспоминания...

по подписке
Рассвет на сапах
Рассвет на сапах

Рассветная прогулка — это особое время, когда мир вокруг будто замирает. Ты скользишь по кристально чистой воде, а вокруг открываются завораживающие виды. Спокойные утренние пейзажи, нежное освещение ...

по подписке
Биопрогулка на каяках
Биопрогулка на каяках

Прогулка пройдёт в районе Красногорска (пос. Архангельское). — Группа 12-15 человек. — Маршрут 7-8 км, будешь проходить его очень неспешно (с остановками на посмотреть на птичку/водную растительность...

по подписке
Сап Миксер
Сап Миксер

Прогулка на сапах по Серебряному Бору, где катаешься и заодно знакомишься с классными людьми. Сначала инструктаж на берегу, потом первая часть маршрута, в середине — знакомство, и вторая часть обратн...

Вашана
Вашана

Фестиваль сап-культуры, музыки и баланса. На три дня река Вашана в Тульской обл...

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Бунырево, Тульская область, арт-кэмп Дикая Мята

от 750₽

по подписке
Let’s Ride Фест
Let’s Ride Фест

Самый масштабный праздник лета: цитадель свободы, серферского вайба и дружеской атмосферы. 8 августа тебя ждут: — SUP-сплавы с инструктором по живописной Пахре; — самостоятельные прогулки; — творческ...

Санкт-Петербург

Самый движ: бодро и полезно.

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Расслабление и разминка: чтобы снова с кайфом почувствовать своё тело.

Йога со щенками
Йога со щенками

На занятиях от Puppy Сlub ты позанимаешься мягкой йогой и пообщаешься с щенками ...

до
набережная канала Грибоедова, 156

2500₽

по подписке
Хатха-йога в Севкабеле
Хатха-йога в Севкабеле

Классическая хатха-йога, которую проводят без музыки. Тренер Екатерина следует знаниям первоисточников и в своей практике стремится к ровным линиям и красивым формам. После занятия тело становится сил...

Ретрит-випассана «Осознанность»
Ретрит-випассана «Осознанность»

3 дня тишины и полного спокойствия: ретрит для тех, кто хочет снять тревогу и ст...

до
Место проведения: Йога Холл

28000₽

Кундалини-йога в Севкабеле
Кундалини-йога в Севкабеле

Классическая кундалини-йога, которую проводят без музыки. Это практика балансиро...

Севкабель Порт

Бесплатно

Виньяса флоу на набережной
Виньяса флоу на набережной

Виньяса флоу — динамический стиль йоги, объединяющий осознанное дыхание и плавны...

Севкабель Порт

Бесплатно

День йоги
День йоги

10:00-11:00 / Потоковая практика йоги, Сурья Намаскар с переходом от простого к ...

Севкабель Порт

Бесплатно

по подписке
Барре
Барре

Барре — функциональная тренировка с элементами балета, пилатеса и кардио. Способствует формированию силы, гибкости и координации. Тренеровку проведут: Мягкость (Softness) — студия гибкости в Приморск...

по подписке
Пилатес Мат
Пилатес Мат

Классические упражнения на мате направлены на проработку глубоких мышц кора, улучшение осанки и развитие гибкости. Подходит для любого уровня подготовки. Занятие проведёт тренер из Lastika — женской ...

по подписке
Функциональная гимнастика в Севкабеле
Функциональная гимнастика в Севкабеле

Тренировка направлена на развитие всех физических качеств и функциональных возможностей. Тренер: Марк Русаков — создает тренировочные методики и оборудование. Занятие проходит в удобной спортивной...

Бег: к хорошему самочувствию и новым ресурсам.

Hot Yoga 36 на Петроградке

Каменноостровский проспект, 26-28
Карточка

Центр йоги «Сфера»

Карточка

Екатеринбург

Казань 

Красноярск

Сайкл-Фестиваль на корабле «Альянс»
Сайкл-Фестиваль на корабле «Альянс»

Впервые в Красноярске. Крупный сайко-фестиваль на борту теплохода «Альянс». Тот случай, когда город откроется по новому, а отдых и спорт выйдут за границы реальности. Вперёд за ба...

Пристань, парк Центральная Набережная

от 3500₽

Нижний Новгород

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Новосибирск

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Сочи

На сапах — по живописному каньону
На сапах — по живописному каньону

Участников ждёт сап-прогулка по живописному каньону, созданному природой. Величество отвесных скал, кристально чистая вода бирюзового оттенка в окружении зелени подарят ощущение га...

до
Уточнит организатор

4500₽

Кемерово 

Летний сезон сообщества «Давай вместе!»
Летний сезон сообщества «Давай вместе!»

Это комьюнити, которое ломает стереотип «женские посиделки — это про сплетни». ...

до
разные локации в городе Кемерово

1800₽

Небофест
Небофест

Масштабный мультиформатный фестиваль с парашютной изюминкой. На фестивале тебя ...

аэродром «Кемерово-Северный»

Бесплатно

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Казань 
  5. Красноярск
  6. Нижний Новгород
  7. Новосибирск
  8. Сочи
  9. Кемерово 

Комментарии

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Натали
28 марта, 04:57

Очень прикольно скалолазание или гонка героев) совместные прогулки вдоль залива Очень качественный в том числе для здоровья досуг)

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Игорь
27 марта, 15:42

Отличная идея! Что ж, когда и где мы можем знакомиться и соревноваться? Информация на этот счёт не указана.

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Служба поддержки | Кавёр
31 марта, 13:54

Это статья-подборка событий, куда можно пригласить пользователей, познакомиться и посоревноваться с ними )) Перейдя в событие можно кликнуть «хочу пойти» и ждать приглашения, либо перейти к активным действия и добавить событие в избранное, чтобы отправлять событие в чат и приглашать других пойти с вами

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Анастасия
26 марта, 18:18

Хорошая идея рекламировать ещё спортивные варианты досуга, не ограничиваться одной йогой и пробежками.

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Служба поддержки | Кавёр
31 марта, 13:56

Спасибо, Анастасия. Только-только начали тестировать спортивные события, исходя из запроса пользователей. Пока нелегко даётся отыскать изюминки, но мы стараемся !)

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Анастасия
31 марта, 16:37

Служба поддержки | Кавёр, когда-то видела рекламу спортивных знакомств. Уже не найду. Но идея прикольная. А главное туда пошли бы только люди, которые не испытывают никакого пренебрежительного отношения хотя бы к фитнесу.

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