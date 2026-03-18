Бегаем и соревнуемся: спорт как повод для свидания

Мы выросли из стереотипов того времени, когда считалось, что футбол — дело чисто мужское, а женщины держат в руках лишь чайную ложку и медитативно меняют асаны на коврике в зале йоги. Это всё давно мертво. И самое крутое — оно умерло не из-за скандалов и споров, а просто потому, что всем стало абсолютно пофиг на эти глупые правила.
«Можно быть любым», — произнёс гениальную фразу герой одного разжижательного мозг телешоу, и редактор Кавра громко воскликнул прямо в экран телевизора: «Да!». А ведь правда, зачем скрывать, что ты похлеще любого грузчика можешь обложить судью на матче не очень хорошими словами, несмотря на то что ты в юбке и на каблуках? Или медитация и поза «Собака мордой вниз» реально помогают перед рабочими переговорами. Так может, тогда стоит забыть про «ты же девочка» и «пацаны не поймут»? Выдохнуть, расслабиться и заняться тем, что точно пойдёт на благо здоровья. Ведь что точно известно: спорт полезен.
Тут у нас классные события, на которые смело можно идти на свидание: уделишь время здоровью и посмотришь на человека в действии (буквально).
Москва
Драйв и смелость: готов к эмоциям, выкрученным на максимум?
Прыжок с самолёта: вихрь эмоций и полёт над землёй. Стоишь у открытой двери, а под ногами — только воздух. В груди всё сжимается от волнения, сердце колотится так, будто хочет выр...
44500₽
Расслабление и умиротворение: нежимся и йожимся.
На занятиях ты позанимаешься мягкой йогой и пообщаешься с щенками от заводчиков ...
3500₽
Инь-йога — замедляющая практика, направленная на освобождение от телесного и умс...
от 2500₽
Летний зной, бесконечные рабочие дедлайны и повседневная суета мегаполиса забира...
3000₽
Регулярные практики на крыше под открытом небом. Занятия на свежем воздухе — отличный способ разнообразить свой тренировочный процесс, получить заряд положительных эмоций и пользу для организма. 12.0...
От себя не убежишь: а от забот, хлопот и скучных свиданий — вполне.
На экскурсии пробежишь 11 километров по территории ВДНХ — главной глянцевой витрины достижений советской науки, промышленности и сельского хозяйства. На экскурсии увидишь многие из 48-ми исторических...
По пятницам, в 8 утра проводятся открытые беговые тренировки по красивым улочкам...
Бесплатно
Класс, состоящий из двух частей: — 30 минут хатха-йоги и разминки — в студии на...
1700₽
Это формат для тех, кто хочет неспешно и кайфово бегать в приятной компании и заряжаться энергией на недели вперёд. Это не марафонская подготовка и не фитнес-челлендж. Просто приятные пробежки в комп...
В музее-усадьбе «Люблино» состоится благотворительный забег «Беги за другом», пр...
от 1000₽
На ВДНХ в четвёртый раз состоится инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь», ор...
1200₽
Кто кого: неистово соревнуемся.
Пинг-понг турнир в берлинском барчике. Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Участие за напиток. Бери друзей-болельщиков. Для регистрации оставь стикер в комментариях под постом в тг....
Комп клуб без пинг-понга?! Не дело. Приходи в пятницу на пинг-понг турнир на верандочке на бауманской, а внутри ещё барчик будет. Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Бери друзей-бол...
В планах пинг-понгового уикенда два турика, вращения под дидж-музычку, мини-стол...
Бесплатно
Посвятишь время своему телу и уму. Это не просто турнир, а спортивная вечеринка ...
от 2500₽
Руки загребущие: самое-то для катания на сапах.
Закат на воде — это ощущение полной свободы. Когда солнце уходит за горизонт, окружающие пейзажи превращаются в живую картину. Такая прогулка наполнит позитивными эмоциями и оставит яркие воспоминания...
Рассветная прогулка — это особое время, когда мир вокруг будто замирает. Ты скользишь по кристально чистой воде, а вокруг открываются завораживающие виды. Спокойные утренние пейзажи, нежное освещение ...
Прогулка пройдёт в районе Красногорска (пос. Архангельское). — Группа 12-15 человек. — Маршрут 7-8 км, будешь проходить его очень неспешно (с остановками на посмотреть на птичку/водную растительность...
Прогулка на сапах по Серебряному Бору, где катаешься и заодно знакомишься с классными людьми. Сначала инструктаж на берегу, потом первая часть маршрута, в середине — знакомство, и вторая часть обратн...
Фестиваль сап-культуры, музыки и баланса. На три дня река Вашана в Тульской обл...
от 750₽
Санкт-Петербург
Самый движ: бодро и полезно.
Расслабление и разминка: чтобы снова с кайфом почувствовать своё тело.
На занятиях от Puppy Сlub ты позанимаешься мягкой йогой и пообщаешься с щенками ...
2500₽
Классическая хатха-йога, которую проводят без музыки. Тренер Екатерина следует знаниям первоисточников и в своей практике стремится к ровным линиям и красивым формам. После занятия тело становится сил...
3 дня тишины и полного спокойствия: ретрит для тех, кто хочет снять тревогу и ст...
28000₽
Классическая кундалини-йога, которую проводят без музыки. Это практика балансиро...
Бесплатно
Виньяса флоу — динамический стиль йоги, объединяющий осознанное дыхание и плавны...
Бесплатно
10:00-11:00 / Потоковая практика йоги, Сурья Намаскар с переходом от простого к ...
Бесплатно
Барре — функциональная тренировка с элементами балета, пилатеса и кардио. Способствует формированию силы, гибкости и координации. Тренеровку проведут: Мягкость (Softness) — студия гибкости в Приморск...
Классические упражнения на мате направлены на проработку глубоких мышц кора, улучшение осанки и развитие гибкости. Подходит для любого уровня подготовки. Занятие проведёт тренер из Lastika — женской ...
Бег: к хорошему самочувствию и новым ресурсам.
Иногда лучший способ начать выходной — это не кофе и телефон, а движение, воздух и люди рядом. Это про утро, в котором ты просто бежишь и чувствуешь себя живым. Участники встречаются я в субботу утро...
Это формат для тех, кто хочет неспешно и кайфово бегать в приятной компании и за...
Бесплатно
Екатеринбург
Казань
Прекрасные виды прямо с сап-доски: зелёные кувшинки, стаи рыбок и кристально чистая вода. В компании опытного инструктора ты: — пройдёшь краткое обучение — научишься правильно вставать на сап и грес...
Один из самых атмосферных забегов страны. Участники стартуют вечером и бегут по ...
от 3000₽
Красноярск
Впервые в Красноярске. Крупный сайко-фестиваль на борту теплохода «Альянс». Тот случай, когда город откроется по новому, а отдых и спорт выйдут за границы реальности. Вперёд за ба...
от 3500₽
Нижний Новгород
Новосибирск
Сочи
Участников ждёт сап-прогулка по живописному каньону, созданному природой. Величество отвесных скал, кристально чистая вода бирюзового оттенка в окружении зелени подарят ощущение га...
4500₽
Кемерово
Это комьюнити, которое ломает стереотип «женские посиделки — это про сплетни». ...
1800₽
Масштабный мультиформатный фестиваль с парашютной изюминкой. На фестивале тебя ...
Бесплатно
Очень прикольно скалолазание или гонка героев) совместные прогулки вдоль залива Очень качественный в том числе для здоровья досуг)