Бегаем и соревнуемся: спорт как повод для свидания

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Мы выросли из стереотипов того времени, когда считалось, что футбол — дело чисто мужское, а женщины держат в руках лишь чайную ложку и медитативно меняют асаны на коврике в зале йоги. Это всё давно мертво. И самое крутое — оно умерло не из-за скандалов и споров, а просто потому, что всем стало абсолютно пофиг на эти глупые правила.

«Можно быть любым», — произнёс гениальную фразу герой одного разжижательного мозг телешоу, и редактор Кавра громко воскликнул прямо в экран телевизора: «Да!». А ведь правда, зачем скрывать, что ты похлеще любого грузчика можешь обложить судью на матче не очень хорошими словами, несмотря на то что ты в юбке и на каблуках? Или медитация и поза «Собака мордой вниз» реально помогают перед рабочими переговорами. Так может, тогда стоит забыть про «ты же девочка» и «пацаны не поймут»? Выдохнуть, расслабиться и заняться тем, что точно пойдёт на благо здоровья. Ведь что точно известно: спорт полезен.

Тут у нас классные события, на которые смело можно идти на свидание: уделишь время здоровью и посмотришь на человека в действии (буквально).

Москва

Драйв и смелость: готов к эмоциям, выкрученным на максимум?

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Расслабление и умиротворение: нежимся и йожимся.

От себя не убежишь: а от забот, хлопот и скучных свиданий — вполне.

Кто кого: неистово соревнуемся.

Руки загребущие: самое-то для катания на сапах.

Санкт-Петербург

Самый движ: бодро и полезно.

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Расслабление и разминка: чтобы снова с кайфом почувствовать своё тело.

Бег: к хорошему самочувствию и новым ресурсам.

Екатеринбург

Казань

Красноярск

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Нижний Новгород

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Новосибирск

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Сочи

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Кемерово