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Инь-йога х практика созерцания

Yoga Space Дмитровка, улица Большая Дмитровка, 34с4

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3000₽
Возраст 18+

Про событие

Инь-йога — замедляющая практика, направленная на освобождение от телесного и умственного напряжения. Через длительную задержку в пассивных асанах оказывается терапевтическое воздействие на соединительную ткань, ты освобождаешься от напряжения и осознанно пребываешь в моменте. В финале занятия Элина проведёт практику созерцания, нацеленную на обретение внутреннего равновесия и развитие метанавыков. Элина Бурцева — активный популяризатор инь-йоги и замедляющих практик в русскоязычном пространстве, сертифицированный преподаватель Хатха-йоги, Инь-йоги и ведущая Йога-нидры.

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