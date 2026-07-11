Инь-йога — замедляющая практика, направленная на освобождение от телесного и умственного напряжения. Через длительную задержку в пассивных асанах оказывается терапевтическое воздействие на соединительную ткань, ты освобождаешься от напряжения и осознанно пребываешь в моменте. В финале занятия Элина проведёт практику созерцания, нацеленную на обретение внутреннего равновесия и развитие метанавыков. Элина Бурцева — активный популяризатор инь-йоги и замедляющих практик в русскоязычном пространстве, сертифицированный преподаватель Хатха-йоги, Инь-йоги и ведущая Йога-нидры.