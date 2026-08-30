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Медленный бег

Елагин остров, киоск Central Park у главного входа

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Это формат для тех, кто хочет неспешно и кайфово бегать в приятной компании и заряжаться энергией на недели вперёд. Это не марафонская подготовка и не фитнес-челлендж. Просто приятные пробежки в компании. Опытные тренеры помогут поймать свой темп и прокачать технику. Пробежки подойдут и новичкам, и бегунам со стажем. Дистанция: 5 км Темп: 8-9 мин/км Регистрация обязательна.

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