ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Красноярск
  2. События

Сайкл-Фестиваль на корабле «Альянс»

Пристань, парк Центральная Набережная

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Необычное
Фестивали

Про событие

Впервые в Красноярске. Крупный сайко-фестиваль на борту теплохода «Альянс». Тот случай, когда город откроется по новому, а отдых и спорт выйдут за границы реальности. Вперёд за байки под жирнейший электронный саунд от диджея в компании лучших тренеров. Билеты покупаются на конкретный заезд. Время заездов и отплытий смотри по кнопке «Купить билет».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста