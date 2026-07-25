Впервые в Красноярске. Крупный сайко-фестиваль на борту теплохода «Альянс». Тот случай, когда город откроется по новому, а отдых и спорт выйдут за границы реальности. Вперёд за байки под жирнейший электронный саунд от диджея в компании лучших тренеров. Билеты покупаются на конкретный заезд. Время заездов и отплытий смотри по кнопке «Купить билет».