Прогулка на сапах по Серебряному Бору, где катаешься и заодно знакомишься с классными людьми. Сначала инструктаж на берегу, потом первая часть маршрута, в середине — знакомство, и вторая часть обратно. Возвращаешься уже перезнакомившись, довольный и счастливый. Знакомство в небольших группах: ведущий задаёт темы и пересобирает компании. Кто понравился — отмечаешь в карточке, и при взаимной симпатии пришлют контакты.