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Сап Миксер

памятник природы Серебряный бор

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4500₽
Возраст 18+

Про событие

Прогулка на сапах по Серебряному Бору, где катаешься и заодно знакомишься с классными людьми. Сначала инструктаж на берегу, потом первая часть маршрута, в середине — знакомство, и вторая часть обратно. Возвращаешься уже перезнакомившись, довольный и счастливый. Знакомство в небольших группах: ведущий задаёт темы и пересобирает компании. Кто понравился — отмечаешь в карточке, и при взаимной симпатии пришлют контакты.

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