https://yogaelementa.ru/ Студия йоги «Элемента» — это современный интерьер с индийскими мотивами, домашняя атмосфера, приветливые администраторы и квалифицированные инструкторы. Студия расположилась на благоустроенной набережной в районе жилого квартала «Ривер Парк» недалеко от станции метро Коломенская. Здесь каждый найдёт что-то для себя. От мощной Аштанги до медитативной йога-нидры. А еще тебе раскроют секреты Аюрведы. На входе в светлое пространство с высокими потолками гостей встречает аромат лаванды и улыбчивый администратор, они и будут твоими проводниками при знакомстве со студией. Режим работы: ежедневно 8:00-22:00
Карта места...