Один из самых атмосферных забегов страны. Участники стартуют вечером и бегут по ночному городу, освещённому огнями. В 2026 году организаторы серии полностью обновили маршрут: трасса больше не проходит вдоль Кремлевской набережной и дамбы. Участники побегут в сторону озера Кабан через исторический центр города, мимо Театра кукол «Экият» и нового здания театра Камала. Онлайн-регистрация на сайте продлится до 23:59 07 июля 2026 или до окончания свободных мест. Дополнительная оффлайн-регистрация на спортивной выставке мероприятия будет возможна при наличии свободных мест.