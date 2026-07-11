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Ночная Казань

Центральный Стадион, Ташаяк 2а

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от 3000₽ до 3500₽
Возраст 14+
Необычное

Про событие

Один из самых атмосферных забегов страны. Участники стартуют вечером и бегут по ночному городу, освещённому огнями. В 2026 году организаторы серии полностью обновили маршрут: трасса больше не проходит вдоль Кремлевской набережной и дамбы. Участники побегут в сторону озера Кабан через исторический центр города, мимо Театра кукол «Экият» и нового здания театра Камала. Онлайн-регистрация на сайте продлится до 23:59 07 июля 2026 или до окончания свободных мест. Дополнительная оффлайн-регистрация на спортивной выставке мероприятия будет возможна при наличии свободных мест.

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