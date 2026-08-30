ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Медленный бег

Ленинский проспект 30, кофейня Даблби

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Это формат для тех, кто хочет неспешно и кайфово бегать в приятной компании и заряжаться энергией на недели вперёд. Это не марафонская подготовка и не фитнес-челлендж. Просто приятные пробежки в компании. Опытные тренеры помогут поймать свой темп и прокачать технику. Пробежки подойдут и новичкам, и бегунам со стажем. Дистанция: 5 км Темп: 8-9 мин/км Регистрация обязательна.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Прыжок в небо
Прыжок в небо
до

44500₽

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

1200₽

Йога под рэп
Йога под рэп

2500₽

по подписке
Дрифт Экспо Трек
Дрифт Экспо Трек

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста