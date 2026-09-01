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Пробежка новых друзей

старт у кафе «Ешь.Беги.Живи», улица Лужники, 24с20

Начало:

Завершение:

990₽
Возраст 18+

Про событие

Пять километров по Лужнецкой набережной в компании восьми незнакомцев. С тренером, разминкой и тёплыми разговорами на финише. Приходи один, уходи — уже с новыми знакомыми. С группой работает тренер по бегу — он проведёт разминку, задаст комфортный темп и проследит, чтобы нагрузка была по силам каждому. Дистанция — 5 км в общем темпе: участники бегут вместе, а не на скорость, поэтому формат подходит для разного уровня подготовки. Во время пробежки — трекинг маршрута и мониторинг самочувствия, чтобы утро прошло в удовольствие и без перегрузок. Маршрут пройдёт по Лужнецкой набережной — одной из самых красивых беговых точек Москвы: вода, простор и панорама, ради которых стоит выйти из дома. А после — те самые тёплые разговоры на общем эмоциональном подъёме, когда знакомиться проще всего. Количество мест ограничено. С собой — удобная спортивная форма и кроссовки. Возможные покупки в кафе оплачиваются отдельно.

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