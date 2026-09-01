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Беговая экскурсия: «ВДНХ»

Рабочий и колхозница, просп. Мира, 123Б

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

На экскурсии пробежишь 11 километров по территории ВДНХ — главной глянцевой витрины достижений советской науки, промышленности и сельского хозяйства. На экскурсии увидишь многие из 48-ми исторических павильонов, поговоришь об истории самой выставки и её создателей, об истории экспозиций и о том как этот уникальный архитектурный и культурный объект прожил последние 30 лет после падения советского союза. Темп: 6.30 Дистанция: 11 км Примечание: Если на экскурсию набирается менее 5 человек за 2 суток до начала события, то экскурсия отменяется.

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