На экскурсии пробежишь 11 километров по территории ВДНХ — главной глянцевой витрины достижений советской науки, промышленности и сельского хозяйства. На экскурсии увидишь многие из 48-ми исторических павильонов, поговоришь об истории самой выставки и её создателей, об истории экспозиций и о том как этот уникальный архитектурный и культурный объект прожил последние 30 лет после падения советского союза. Темп: 6.30 Дистанция: 11 км Примечание: Если на экскурсию набирается менее 5 человек за 2 суток до начала события, то экскурсия отменяется.