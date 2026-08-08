В музее-усадьбе «Люблино» состоится благотворительный забег «Беги за другом», приуроченный ко Всемирному дню бездомных животных. Все средства за участие в мероприятии будут перечислены на помощь бездомным собакам и кошкам. На старт могут выйти профессиональные спортсмены, любители бега, семьи и владельцы собак. Также предусмотрены онлайн-участие и символический формат «Бегу на диване» для тех, кто хочет поддержать проект из любой точки страны. Гостей ждет большая городская программа: — выставка-пристройство животных из приютов; — лекторий; — активности с четвероногими друзьями; — благотворительный маркет; — детская зона; — активности на свежем воздухе; — музыкальная и шоу-программа с участием известных гостей и друзей фонда.