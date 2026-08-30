Барре и растяжка
Кожевенная линия, 40Б
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Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Барре — функциональная тренировка с элементами балета, пилатеса и кардио. Способствует формированию силы, гибкости и координации. Особенная тренировка-коллаборация студии Cheers4body х Морская, которая пройдет на Поле. Занятие проходит в удобной спортивной одежде, с собой необходимо взять коврик и воду. Регистрация обязательна.
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