Барре — функциональная тренировка с элементами балета, пилатеса и кардио. Способствует формированию силы, гибкости и координации. Особенная тренировка-коллаборация студии Cheers4body х Морская, которая пройдет на Поле. Занятие проходит в удобной спортивной одежде, с собой необходимо взять коврик и воду. Регистрация обязательна.