Возраст 18+
Игры
Необычное
Про событие
Посвятишь время своему телу и уму. Это не просто турнир, а спортивная вечеринка для знакомств с диджей-сетами, где люди общаются через падел, музыку и совместные активности*. *запись на турниры отдельно в тг: https://t.me/maridro26 Мария Для любителей падела: — Смешанные турниры (10 мужчин + 10 девушек) — Социальный корт (Social Court) — отдельный корт для свободной игры без счета, по 20 минут на знакомство через спорт. — Мастер-классы по паделу — короткие сессии с тренером, который научит азам игры. Для любителей шахмат: — Турнир по швейцарской системе (2,5–3,5 часа) — проигравший не вылетает, а продолжает играть, набирая очки. Подходит для любого уровня. — Лекция для начинающих (1 час) — идеально для тех, кто делает первые ходы или хочет освежить базу. — Свободная игра после турнира (1 час) — без контроля времени, в любом формате. Для любителей осознанности: — Мастер-класс по пилатесу на реформерах — восстанавливай баланс тела и разума перед активной частью вечера или между матчами. По промокоду Repchess скидка 10%
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи