Это комьюнити, которое ломает стереотип «женские посиделки — это про сплетни». Здесь про силу, красоту и непрерывный апгрейд личности.

Инициатор: Катя Кабакова

Месяц участия в сообществе — это абонемент на 4 события, а также участие в чате и онлайн-практики.

В программе июля 4 встречи:

— Пикник в восточном стиле — атмосфера «Тысячи и одной ночи». Наряды, кальян, сладости и душевные разговоры у огня.

— Встреча с врачом-неврологом Анной Хромовой. Разрушение ТОП-5 мифов о еде, которые мешают худеть и чувствовать себя бодро. Это не скучная лекция, а живой диалог.

— Мастер-класс по мобильной съемке с опытным фотографом Лизой Шишлянниковой . Научиться видеть кадр там, где другие проходят мимо, чтобы лента станет эстетичнее, а память ярче.

— Финальный аккорд, сапы или бассейн. В любом случае, будет весело и мокро (в хорошем смысле)

По всем вопросам можно писать организатору в телеграм @davayvmeste