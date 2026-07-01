ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Летний сезон сообщества «Давай вместе!»

разные локации в городе Кемерово

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Это комьюнити, которое ломает стереотип «женские посиделки — это про сплетни». Здесь про силу, красоту и непрерывный апгрейд личности.

Инициатор: Катя Кабакова

Месяц участия в сообществе — это абонемент на 4 события, а также участие в чате и онлайн-практики.

В программе июля 4 встречи:

— Пикник в восточном стиле — атмосфера «Тысячи и одной ночи». Наряды, кальян, сладости и душевные разговоры у огня.

— Встреча с врачом-неврологом Анной Хромовой. Разрушение ТОП-5 мифов о еде, которые мешают худеть и чувствовать себя бодро. Это не скучная лекция, а живой диалог.

— Мастер-класс по мобильной съемке с опытным фотографом Лизой Шишлянниковой . Научиться видеть кадр там, где другие проходят мимо, чтобы лента станет эстетичнее, а память ярче.

— Финальный аккорд, сапы или бассейн. В любом случае, будет весело и мокро (в хорошем смысле)

По всем вопросам можно писать организатору в телеграм @davayvmeste

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Вся правда про здоровое питание
Вся правда про здоровое питание

Бесплатно

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»
Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»

1800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста