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Пинг-понг турниры на Даниловском рынке

Даниловский рынок, Мытная улица, 74

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

В планах пинг-понгового уикенда два турика, вращения под дидж-музычку, мини-столики, сочные призы от резидентов рынка. сб, 15:00 — личный турнир вс, 15:00 — парный турнир Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Бери друзей-болельщиков. Для регистрации оставь стикер в комментариях под постом в тг.

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