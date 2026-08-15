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Про событие
В планах пинг-понгового уикенда два турика, вращения под дидж-музычку, мини-столики, сочные призы от резидентов рынка. сб, 15:00 — личный турнир вс, 15:00 — парный турнир Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Бери друзей-болельщиков. Для регистрации оставь стикер в комментариях под постом в тг.
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