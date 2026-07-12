Прогулка пройдёт в районе Красногорска (пос. Архангельское). — Группа 12-15 человек. — Маршрут 7-8 км, будешь проходить его очень неспешно (с остановками на посмотреть на птичку/водную растительность/ужа/черепаху и тд). Так что поехать могут даже те, кто никогда не ходил на каяках. — В стоимость прогулки уже входит аренда каяков. Все вопросы и запись в тг у организатора.