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Биопрогулка на каяках

Точное место сбора сообщит организатор, маршрут стартует в 40 мин от Москвы

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Прогулка пройдёт в районе Красногорска (пос. Архангельское). — Группа 12-15 человек. — Маршрут 7-8 км, будешь проходить его очень неспешно (с остановками на посмотреть на птичку/водную растительность/ужа/черепаху и тд). Так что поехать могут даже те, кто никогда не ходил на каяках. — В стоимость прогулки уже входит аренда каяков. Все вопросы и запись в тг у организатора.

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