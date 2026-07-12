Регулярные практики на крыше под открытом небом. Занятия на свежем воздухе — отличный способ разнообразить свой тренировочный процесс, получить заряд положительных эмоций и пользу для организма. 12.07 Йога-тусовка для тех, кто в теме и для тех, кто первый раз. Легкая йога — это для тебя. Чудесная разминка на пробуждение всего тела и гибко-силовая практика, направленная на улучшение самочувствия и восстановление энергетического потенциала. Активные силовые асаны и глубокое расслабление сбалансируют ментально-физическое состояние, поднимут настроение и дадут заряд бодрости. Йога на крыше проходит на Хлебозаводе в строении №26 (рядом студия RowRug) далее по ступенькам на 3й этаж выход на крышу. Регистрация обязательна, не забудь свой коврик.