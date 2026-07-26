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Йога х Бег

Yoga Space Мясницкая, Мясницкая улица, 24/7с1

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1700₽
Возраст 16+

Про событие

Класс, состоящий из двух частей: — 30 минут хатха-йоги и разминки — в студии на Мясницкой — 30 минут пробежки — в районе Чистых прудов с Катей Рябовой Для Кати практика йоги — это про чувствование себя и мира вокруг, про единение и творчество. Асаны, пранаямы, медитации и внутренние энергетические практики давно стали неотъемлемой частью её жизни — ключами к работе с вниманием и сбалансированному внутреннему состоянию, которое она проживает сама и передаёт всем, кто приходит на её занятия. На своих классах Катя создаёт максимально комфортную атмосферу, чтобы каждый смог двигаться по пути йоги в своём ритме.

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