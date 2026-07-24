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Вашана

Бунырево, Тульская область, арт-кэмп Дикая Мята

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Фестиваль сап-культуры, музыки и баланса. На три дня река Вашана в Тульской области станет точкой притяжения тех, кому близка сап-культура и в ком живет дух праздника и карнавала. Каждый день участников ждут тематические сплавы: карнавальный, утренний пижамный, «красная дорожка», люминесцентный ночной и сплав с красками холи, спортивный маршрут и сплав на скорость для любителей драйва. Музыкальную часть сформируют яркие артисты-резиденты фестиваля «Дикая Мята». Баланс-программа включает бассейн, йогу, гвоздестояние, чайные церемонии и другие практики, а спортивная — пляжный футбол, волейбол и регби. На «Вашане» каждый найдет для себя пропорции идеального отдыха. Добраться можно на личном автомобиле, электричке или автобусе. Более подробную программу и информацию можно посмотреть у организатора: https://vk.com/vashanacamp

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