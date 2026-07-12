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Беговой клуб с Викторией Самарской

Таврический Сад, Потёмкинская улица

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Завершение:

от 1000₽ до 8000₽
Возраст 16+

Про событие

Беговой клуб для тех, кто хочет двигаться осознанно — без соревнований и нормативов, в удовольствие. Каждую неделю участники приходят на утренние пробежки в Таврическом парке и других локациях города — бегут вместе, но каждый в своём темпе. После забега — короткая практика на улице: дыхание, растяжка и немного тишины. Можно присоединиться разово или оформить членство на всё лето. Участников с членством ждёт стартер-пак бегуна — подарки от партнёров и мерч Yoga Space (количество ограничено), а ещё доступ в закрытый чат сообщества с анонсами, материалами и поддержкой. Здесь йога встречается с бегом: движение, практика и живое комьюнити в одном месте. Мероприятия проходят каждую неделю по воскресеньям. Стоимость членства на все лето (10 занятий) — 8000р Стоимость разового участия — 1000р

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