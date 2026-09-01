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Функциональная гимнастика в Севкабеле

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Тренировка направлена на развитие всех физических качеств и функциональных возможностей. Тренер: Марк Русаков — создает тренировочные методики и оборудование. Занятие проходит в удобной спортивной одежде, с собой необходимо взять коврик и воду. Вход на тренировку бесплатный, при желании можно оставить пожертвование в пользу благотворительной организации «Тебе поверят». Регистрация обязательна.

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