Тренировка направлена на развитие всех физических качеств и функциональных возможностей. Тренер: Марк Русаков — создает тренировочные методики и оборудование. Занятие проходит в удобной спортивной одежде, с собой необходимо взять коврик и воду. Вход на тренировку бесплатный, при желании можно оставить пожертвование в пользу благотворительной организации «Тебе поверят». Регистрация обязательна.