Функциональная гимнастика в Севкабеле
Кожевенная линия, 40Б
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Тренировка направлена на развитие всех физических качеств и функциональных возможностей. Тренер: Марк Русаков — создает тренировочные методики и оборудование. Занятие проходит в удобной спортивной одежде, с собой необходимо взять коврик и воду. Вход на тренировку бесплатный, при желании можно оставить пожертвование в пользу благотворительной организации «Тебе поверят». Регистрация обязательна.
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