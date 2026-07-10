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Про событие
Комп клуб без пинг-понга?! Не дело. Приходи в пятницу на пинг-понг турнир на верандочке на бауманской, а внутри ещё барчик будет. Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Бери друзей-болельщиков. Для регистрации оставь стикер в комментариях под постом в тг.
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