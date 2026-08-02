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Как: расслабиться на техно-йоге

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Вечерняя йога-практика под техно в особняке 19 века. Лови «дзен» под музыку, подобранную под удары сердца в минуту. Такая современная интерпретация практики — одно из ключевых направлений студии фитнеса и танцев 128bpm. Благодаря авторскому комплексу асан и упражнений ты научишься слышать своё тело даже за одно занятие. Главная фишка вечера — космический техно-сет, где музыка подобрана под bpm сердца. Такой ритм поможет грамотно распределить нагрузку и поймать свой «дзен». Тебе не нужна специальная подготовка, для занятия нужен только твой настрой и удобная одежда. Коврики будут ждать тебя на месте.

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