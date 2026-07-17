Классические упражнения на мате направлены на проработку глубоких мышц кора, улучшение осанки и развитие гибкости. Подходит для любого уровня подготовки. Занятие проведёт тренер из Lastika — женской студии мягкого фитнеса на Васильевском острове. Занятие проходит в удобной спортивной одежде, с собой необходимо взять коврик и воду. Вход на тренировку бесплатный, при желании можно оставить пожертвование в пользу благотворительной организации «Тебе поверят». Регистрация обязательна.