Топим лёд: идеи для горячего 8 марта

Праздник весны — это, конечно, громко сказано. За окном всё по-прежнему серое, холодное и вообще ни разу не цветущее. Но! Тем важнее уметь организовать праздник самостоятельно, вопреки настроениям природы. Тут ты главная, а не какие-то сезоны-циклоны.
Собрали для тебя несколько топовых восьмимартовских идей.
Ой, девочки!
Как часто тебе удаётся выкроить свободный вечер на посиделки? Знаешь, такие с долгими обсуждениями, любимой музыкой и фильмами. С подругами, рядом с которыми легко и спокойно. С атмосферой принятия и тепла. Реже чем хотелось бы, да? Помогаем это исправить.
Для кого: для тех, кто сто лет не собирался с девчонками на чьей-то кухне.
Когда женщина говорит о ком-то «хреновый мужчина», она имеет в виду только одно — его отношение к ней. Этот же самый мужчина может быть прекрасным сыном или отцом, племянником или братом… Он может быт...
Камерная история о женской дружбе, взрослении, уязвимости и давлении гендерных р...
от 2900₽
Тёплый дневной девичник в честь 8 марта — про красоту, лёгкость и выбор себя. Эт...
3200₽
Кажется, что 8 марта отличный повод провести бранч в женской компании и вспомнить любимые эпизоды. В меню: розовое просекко с сюрпризом, буррата с томатами, домашние пироги груша дорблю, большая розо...
Данила Якушев — поэт и актёр, за плечами которого более двух сотен ролей в разно...
5500₽
А лисички взяли спички
...И нереально зажгли конечно же! Хватай подруг, неистовое желание кутить, и вперёд, — на поиск самых огненных вечеринок.
Для кого: для шальных императриц.
Вечер, где собираются нарушить тихие вернисажи и благоговейное молчание пространства. Событие растянется на всю ночь, где шагнут за грань привычного, создавая оммаж клубу в новом пространстве. Грань...
Повод, чтобы отметить прекрасный праздник и встретить начало весны. Диджеи: • Sensi Affect • riserayss • VSN7 • ONL • CNQR+ • vecher 1998 • limedisx. • airshade • finesse scar • lutr • aral...
Складное сердце х большая хипхопина в поддержку Центра «Сёстры». Центр «Сёстры»...
от 600₽
Концерт, посвящённый Международному дню солидарности женщин в борьбе за равные п...
от 800₽
11 лет проекта, десятки жанров, эксперименты на стыке науки и искусства, период провокаций и полной свободы самовыражения — и теперь возвращение к истоку. К тому самому глубокому, научно-фантастическо...
Существует легенда о первом эликсире — капле, упавшей с небес и оживившей весь м...
от 1300₽
Роскошь и лоск
Как же мало поводов побыть принцессой! Ходить по дворцам в красивом платье со сложной причёской и не менее сложным выражением лица. Танцевать красивое, смотреть на дуэли поклонников... Смертоубийств не обещаем, а вот бальную атмосферу — вполне.
Для кого: для тех, кто в прошлой жизни был аристократкой.
«Синхронизация», школа музыки «Марс» и бренд-медиа «Пурпур» приглашают на девичник. С 12:00 до 13:00 — сбор гостей и знакомство от «Пурпур»: карточная игра с вопросами, которая поможет узнать друг др...
Вечеринка, где ожидается самая высокая концентрация красоты на квадратный метр. Событие посвящено девушкам в преддверии международного праздника. Артисты — подарочное издание. Главный покоритель серд...
В программе просмотр чудесного кино «Чего хотят женщины», живая музыка и шикарно...
5000₽
Камерный концерт, в котором музыка, поэзия, улыбки гостей и звон бокалов соединя...
от 6900₽
Современное прочтение бальной традиции среди исторических интерьеров. Вечер, где...
6000₽
Только спокойствие!
«Да что вы знаете о роскоши!» — воскликнешь ты, если очень устала — «вот сон десять часов подряд — это роскошь». А ещё настоящая роскошь отключить соцсети, погулять без спешки и прислушаться наконец-то к себе. Собрали лучшие события для такого отдыха.
Для кого: для тех, кто зависает на вопросе «чем ты занимаешься помимо работы?»
Насладитесь живой музыкой накануне самого очаровательного праздника в году. Аут...
от 1300₽
Коллажная арт-терапия в международный женский день, где ты сможешь исследовать с...
1450₽
Читка рассказов о женской красивости и некрасивости Если ты красива — тебя очень...
1500₽
А в чём польза?
«Долгие выходные —это, конечно, хорошо, но какой в этом прок?» — спросит нас деловая барышня, привыкшая получать максимум пользы даже от праздников. Отвечаем: это отличная возможность узнать новое и научиться новому. Собрали подборку лекций и мастер-классов.
Для кого: для тех, кто считает минуты как монетки.
Женщины обрели голос в искусстве не сразу. Этому предшествовала многовековая евр...
от 2300₽
На арт-ужине с нотками женской силы (girl power) наконец убедишься в том, что и до авангарда было немало талантливых художниц. Познакомишься с пятью из них, вдохновишься их живописью и жизненной силой...
Мастер-класс по вечным букетам — создашь флористическую композицию из синельной проволоки, которая станет отличным подарком на праздник. Мастер-класс подходит для участников любого уровня, а каждую у...
Мастер-класс, на котором ты подаришь упаковке от яиц вторую жизнь и смастеришь о...
750₽
Сабраж — самый эффектный и весёлый способ открыть бутылку игристого. Изначально...
4400₽
Забудь о привычных букетах — на этом мастер-классе ты сможешь сделать цветы, которые не завянут и не требуют полива. В технике Тиффани ты освоишь работу с витражным стеклом. Почувствуй себя художнико...
Немецкие принцессы, чужестранки, которым предстояло стать императрицами и родить наследников русского престола. Сегодня мы смотрим на них словно на тень царственного супруга. Но было ли так на самом д...
Мастер-класс, где ты сможешь за одно занятие написать собственную картину. Подходит для людей без опыта рисования, художники помогают в процессе. Рисуем акрилом. Пьём вино. Все необходимые материалы...
Знакомо? Ты учишь английский годами: слова вроде есть, грамматика пройдена, но к...
800₽
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Часто праздник —это повод выбраться куда-то с любимым человеком. Послушать красивое, покушать вкусное, всласть пофлиртовать. Так что куда же без романтики в нашей подборке?
Для кого: для тех, кому любой выходной — повод для свидания.
Вечер, где искусство оживает в словах, красках и бокале вина. Что тебя ждёт: — ...
4200₽
Будешь разбираться с особенностями психологии роковой женщины. Женщина, которую принято называть роковой, – это женщина, несчастная в общепринятом смысле. Полигамия, промискуитет, открытый брак – её е...
На бранче гедонистов ты будешь исследовать и разбирать лепесток за лепестком премиальное шампанское с закусками от шеф-повара. Пять изысканных шампанских вин Louis Roederer, венец дегустации — два вин...
В этот вечер прозвучит много романтических джазовых хитов Эллы Фицджеральд, Джор...
от 2000₽
Концерт, вдохновлённый женщиной. Qascad — это группа московских виртуозов, кото...
от 3500₽
А как планируешь провести ближайшие выходные ты? Делись планами в комментариях!
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