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Топим лёд: идеи для горячего 8 марта

Кому праздник весны, кому день женщин, но всем — долгожданный выходной.

Что будет в статье:

  1. - Ой, девочки!
  2. - А лисички взяли спички
  3. - Роскошь и лоск
  4. - Только спокойствие!
  5. - А в чём польза?
  6. - +1

Праздник весны — это, конечно, громко сказано. За окном всё по-прежнему серое, холодное и вообще ни разу не цветущее. Но! Тем важнее уметь организовать праздник самостоятельно, вопреки настроениям природы. Тут ты главная, а не какие-то сезоны-циклоны.

Собрали для тебя несколько топовых восьмимартовских идей.

Ой, девочки!

Как часто тебе удаётся выкроить свободный вечер на посиделки? Знаешь, такие с долгими обсуждениями, любимой музыкой и фильмами. С подругами, рядом с которыми легко и спокойно. С атмосферой принятия и тепла. Реже чем хотелось бы, да? Помогаем это исправить.

Для кого: для тех, кто сто лет не собирался с девчонками на чьей-то кухне.

по подписке
Арт-завтрак: «Замечательная жизнь хреновых мужчин»
Арт-завтрак: «Замечательная жизнь хреновых мужчин»

Когда женщина говорит о ком-то «хреновый мужчина», она имеет в виду только одно — его отношение к ней. Этот же самый мужчина может быть прекрасным сыном или отцом, племянником или братом… Он может быт...

28 неделя
28 неделя

Камерная история о женской дружбе, взрослении, уязвимости и давлении гендерных р...

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

от 2900₽

Девичник
Девичник

Тёплый дневной девичник в честь 8 марта — про красоту, лёгкость и выбор себя. Эт...

Котомка, Малый Казённый переулок, 16с1/14

3200₽

по подписке
В детстве я мечтала быть Кэрри, а уже 2026 и пора быть Самантой
В детстве я мечтала быть Кэрри, а уже 2026 и пора быть Самантой

Кажется, что 8 марта отличный повод провести бранч в женской компании и вспомнить любимые эпизоды. В меню: розовое просекко с сюрпризом, буррата с томатами, домашние пироги груша дорблю, большая розо...

Поэзия и личные истории в пентхаусе на Мосфильмовской
Поэзия и личные истории в пентхаусе на Мосфильмовской

Данила Якушев — поэт и актёр, за плечами которого более двух сотен ролей в разно...

Пентхаус на Мосфильмовской, Мосфильмовская улица, 70

5500₽

по подписке
Киноужин: «Ускользающая красота»
Киноужин: «Ускользающая красота»

Тёплый киноужин весны. За панорамой будто замершей на итальянской вилле жизни режиссер Бернардо Бертолуччи размышляет об истории, культуре и искусстве, о движении времени: 19-летняя американка Люси ...

А лисички взяли спички

...И нереально зажгли конечно же! Хватай подруг, неистовое желание кутить, и вперёд, — на поиск самых огненных вечеринок.

Для кого: для шальных императриц.

по подписке
М2
М2

Вечер, где собираются нарушить тихие вернисажи и благоговейное молчание пространства. Событие растянется на всю ночь, где шагнут за грань привычного, создавая оммаж клубу в новом пространстве. Грань...

по подписке
Эстетика
Эстетика

Повод, чтобы отметить прекрасный праздник и встретить начало весны. Диджеи: • Sensi Affect • riserayss • VSN7 • ONL • CNQR+ • vecher 1998 • limedisx. • airshade • finesse scar • lutr • aral...

Женская хипхопина
Женская хипхопина

Складное сердце х большая хипхопина в поддержку Центра «Сёстры». Центр «Сёстры»...

Склад №3

от 600₽

давай без глупостей
давай без глупостей

Концерт, посвящённый Международному дню солидарности женщин в борьбе за равные п...

Невротик

от 800₽

по подписке
Raumtester всю ночь напролёт (Raumtester all night long)
Raumtester всю ночь напролёт (Raumtester all night long)

11 лет проекта, десятки жанров, эксперименты на стыке науки и искусства, период провокаций и полной свободы самовыражения — и теперь возвращение к истоку. К тому самому глубокому, научно-фантастическо...

Экзотика: Эликсир
Экзотика: Эликсир

Существует легенда о первом эликсире — капле, упавшей с небес и оживившей весь м...

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

от 1300₽

Роскошь и лоск

Как же мало поводов побыть принцессой! Ходить по дворцам в красивом платье со сложной причёской и не менее сложным выражением лица. Танцевать красивое, смотреть на дуэли поклонников... Смертоубийств не обещаем, а вот бальную атмосферу — вполне. 

Для кого: для тех, кто в прошлой жизни был аристократкой.

по подписке
Девичник в стиле Марии-Антуанетты: игры, лекция, хор
Девичник в стиле Марии-Антуанетты: игры, лекция, хор

«Синхронизация», школа музыки «Марс» и бренд-медиа «Пурпур» приглашают на девичник. С 12:00 до 13:00 — сбор гостей и знакомство от «Пурпур»: карточная игра с вопросами, которая поможет узнать друг др...

по подписке
День топ-модели
День топ-модели

Вечеринка, где ожидается самая высокая концентрация красоты на квадратный метр. Событие посвящено девушкам в преддверии международного праздника. Артисты — подарочное издание. Главный покоритель серд...

Королевский бранч
Королевский бранч

В программе просмотр чудесного кино «Чего хотят женщины», живая музыка и шикарно...

Едва знакомы 5.0

5000₽

Музыка в старинном особняке: светский салон
Музыка в старинном особняке: светский салон

Камерный концерт, в котором музыка, поэзия, улыбки гостей и звон бокалов соединя...

Усадьба Салтыковых-Чертковых, Мясницкая улица, 7с2

от 6900₽

Весенний бал
Весенний бал

Современное прочтение бальной традиции среди исторических интерьеров. Вечер, где...

Усадьба Смирновых, Тверской бульвар, 18с1

6000₽

по подписке
Ты прекрасна
Ты прекрасна

Музыка Рахманинова, Эйнауди, Морриконе и Магомаева в исполнении мужского квинтета вместе с цветочными композициями от Флаувау этой весной с восхищением скажут: «Ты важна, ценна и прекрасна». Дресс-ко...

Только спокойствие!

«Да что вы знаете о роскоши!» — воскликнешь ты, если очень устала — «вот сон десять часов подряд — это роскошь». А ещё настоящая роскошь отключить соцсети, погулять без спешки и прислушаться наконец-то к себе. Собрали лучшие события для такого отдыха. 

Для кого: для тех, кто зависает на вопросе «чем ты занимаешься помимо работы?» 

В джазе только девушки
В джазе только девушки

Насладитесь живой музыкой накануне самого очаровательного праздника в году. Аут...

Люмьер-Холл

от 1300₽

Эклектичная женственность
Эклектичная женственность

Коллажная арт-терапия в международный женский день, где ты сможешь исследовать с...

Призма, Страстной бул., 4, стр. 3, Москва подъезд 6, этаж 2, помещение 43, код 43В

1450₽

Квартирник для красивых
Квартирник для красивых

Читка рассказов о женской красивости и некрасивости Если ты красива — тебя очень...

Бауманская улица, 56/17

1500₽

по подписке
Весна в парфюмерном флаконе
Весна в парфюмерном флаконе

Весенним вечером старинная усадьба XVIII века станет благоухающим садом: за бокалом золотистого игристого ты отправишься в путешествие по ароматам, где зелень только распускается, а воздух наполнен св...

А в чём польза?

«Долгие выходные —это, конечно, хорошо, но какой в этом прок?» — спросит нас деловая барышня, привыкшая получать максимум пользы даже от праздников. Отвечаем: это отличная возможность узнать новое и научиться новому. Собрали подборку лекций и мастер-классов. 

Для кого: для тех, кто считает минуты как монетки.

(Не) женский голос: женщины-художницы в искусстве XX века
(Не) женский голос: женщины-художницы в искусстве XX века

Женщины обрели голос в искусстве не сразу. Этому предшествовала многовековая евр...

Публика

от 2300₽

по подписке
Сильные и талантливые. 5 знаменитых женщин-художниц до XX века
Сильные и талантливые. 5 знаменитых женщин-художниц до XX века

На арт-ужине с нотками женской силы (girl power) наконец убедишься в том, что и до авангарда было немало талантливых художниц. Познакомишься с пятью из них, вдохновишься их живописью и жизненной силой...

по подписке
Букет из синельной проволоки
Букет из синельной проволоки

Мастер-класс по вечным букетам — создашь флористическую композицию из синельной проволоки, которая станет отличным подарком на праздник. Мастер-класс подходит для участников любого уровня, а каждую у...

Открытки из переработанной бумаги
Открытки из переработанной бумаги

Мастер-класс, на котором ты подаришь упаковке от яиц вторую жизнь и смастеришь о...

Сборка, Потаповский переулок, 5с2

750₽

Мастер-класс по сабражу
Мастер-класс по сабражу

Сабраж — самый эффектный и весёлый способ открыть бутылку игристого. Изначально...

Taste&Talk

4400₽

по подписке
Витражные цветы
Витражные цветы

Забудь о привычных букетах — на этом мастер-классе ты сможешь сделать цветы, которые не завянут и не требуют полива. В технике Тиффани ты освоишь работу с витражным стеклом. Почувствуй себя художнико...

по подписке
Арт-завтрак: «Невеста для царя. История русских императриц»
Арт-завтрак: «Невеста для царя. История русских императриц»

Немецкие принцессы, чужестранки, которым предстояло стать императрицами и родить наследников русского престола. Сегодня мы смотрим на них словно на тень царственного супруга. Но было ли так на самом д...

по подписке
Цветы текстурной пастой
Цветы текстурной пастой

Мастер-класс, где ты сможешь за одно занятие написать собственную картину. Подходит для людей без опыта рисования, художники помогают в процессе. Рисуем акрилом. Пьём вино. Все необходимые материалы...

Игровое английское знакомство
Игровое английское знакомство

Знакомо? Ты учишь английский годами: слова вроде есть, грамматика пройдена, но к...

Топь

800₽

+1

Часто праздник —это повод выбраться куда-то с любимым человеком. Послушать красивое, покушать вкусное, всласть пофлиртовать. Так что куда же без романтики в нашей подборке?

Для кого: для тех, кому любой выходной — повод для свидания.

Весна в высотке: Импрессионисты и вино
Весна в высотке: Импрессионисты и вино

Вечер, где искусство оживает в словах, красках и бокале вина. Что тебя ждёт: — ...

Signature art, Котельническая набережная, 1/15кВК

4200₽

по подписке
Арт-бранч: «Мифология роковой женщины»
Арт-бранч: «Мифология роковой женщины»

Будешь разбираться с особенностями психологии роковой женщины. Женщина, которую принято называть роковой, – это женщина, несчастная в общепринятом смысле. Полигамия, промискуитет, открытый брак – её е...

по подписке
Шампанское Louis Roederer и совершенство Cristal
Шампанское Louis Roederer и совершенство Cristal

На бранче гедонистов ты будешь исследовать и разбирать лепесток за лепестком премиальное шампанское с закусками от шеф-повара. Пять изысканных шампанских вин Louis Roederer, венец дегустации — два вин...

«Джаз для влюблённых»: праздничный джаз при свечах в винтажном особняке
«Джаз для влюблённых»: праздничный джаз при свечах в винтажном особняке

В этот вечер прозвучит много романтических джазовых хитов Эллы Фицджеральд, Джор...

Дом культуры Faktura#1913

от 2000₽

Qascad «Чего хотят женщины»
Qascad «Чего хотят женщины»

Концерт, вдохновлённый женщиной. Qascad — это группа московских виртуозов, кото...

Yauza

от 3500₽

по подписке
Cinematica Orchestra
Cinematica Orchestra

В пространстве «Море Музыки» Cinematica Orchestra представит программу Love Stories — вечер, посвящённый любви во всех её оттенках. Знакомые мелодии из кино, романтические хиты и хоровые сцены в экскл...

А как планируешь провести ближайшие выходные ты? Делись планами в комментариях!

Что есть в статье:

  1. Ой, девочки!
  2. А лисички взяли спички
  3. Роскошь и лоск
  4. Только спокойствие!
  5. А в чём польза?
  6. +1

Комментарии

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Настасия
10 марта, 02:29

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