Вечер, где искусство оживает в словах, красках и бокале вина. Что тебя ждёт: — Бокал хорошего вина— чтобы настроение стало таким же лёгким и искрящимся, как картины Ренуара. — Лекция искусствоведа Арины Калачевой— о том, почему импрессионисты изменили мир, как они видели свет и воздух, и чему они могут научить нас сегодня. Арина рассказывает о сложном легко, с юмором и вдохновением — после её лекций хочется творить, любить и жить полной грудью. О чём поговорят: — Как появился импрессионизм и почему публика XIX века кидалась в художников тухлыми яйцами — Почему Моне, Дега, Ренуар и Мане — это навсегда — В чём магия «сиюминутных впечатлений» и почему их картины до сих пор заставляют замирать — Как женщины-импрессионистки видели мир иначе — И главное — чему нас научили эти художники: радоваться свету, ловить мгновение и находить красоту в простом Этот вечер — про тебя. — Про то, как важно иногда остановиться, поднять голову, вдохнуть весну и почувствовать себя живой. — Про то, что искусство — это не скучно, это про нас и наши чувства. — Про то, что лучший подарок к 8 Марта — это новые впечатления, красивые мысли и бокал хорошего вина в компании прекрасных людей.