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Арт-бранч: «Мифология роковой женщины»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 4200₽ до 4800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Будешь разбираться с особенностями психологии роковой женщины. Женщина, которую принято называть роковой, – это женщина, несчастная в общепринятом смысле. Полигамия, промискуитет, открытый брак – её естественная среда обитания. Отношения с ней часто заканчиваются фатально. Обсудишь Лу Саломе, Апполинарию Суслову, Лилю Брик – женщин, чья психическая структура сделала их объектами желания, поклонения и любви целой плеяды гениев. Поговоришь об одной из самых фатальных женщин в истории, графине Марии Тарновской, чья жизнь – зловещая иллюстрация к представлениям о наваждении любви. Лектор: Ольга Хейфиц – писатель, филолог, психоаналитик, автор просветительского курса «Архитектура личности». Меню бранча: – Сырно-мясное ассорти – Оливки и маринованные перчики – Салат с халуми и гранатом – Канапе моцарелла с хамоном – Канапе груша с голубым сыром – Кростини с томатами и красным песто – Мильфей с мортаделлой – Перцы рамиро на сливочной подушке – Ассорти слоёных тартов – Тарталетки с креветками – Домашние оладушки с красной рыбой – Пирожное картошка и красный бархат – Просекко / красное сухое / лимонад В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 приветственный напиток. Сбор гостей с 14:00, начало в 14:30.

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