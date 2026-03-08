Тёплый дневной девичник в честь 8 марта — про красоту, лёгкость и выбор себя. Это будет пространство без спешки, где можно расцвести в своём ритме и почувствовать себя главной героиней. Что тебя ждёт? — Перед началом каждая участница вытянет карточку с пожеланием или вопросом. — Знакомство всех участниц, чтобы создать доверительную и уютную атмосферу. — Вы соберёте яркие обвесы из бусин: каждая создаст свой уникальный аксессуар из разноцветных деталей, отражающий настроение, характер и внутреннюю весну. — Небольшая лекция об аксессуарах и стиле от персонального стилиста о том, как в 2026 году украшения, сумки, обвесы и странные мелочи решают всё: какие аксессуары действительно будут в тренде в 2026 году? почему «чуть странно» — это новое красиво? и как через аксессуары собрать свой стильный ДНК? — Фоном посмотришь несколько серий «Секс в большом городе» про женскую дружбу, любовь и смелость быть собой. — Заберёшь с собой персональный цветок-настроение дня. Меню: шампанское с клубникой, розовый латте и хрустящий попкорн.