Когда женщина говорит о ком-то «хреновый мужчина», она имеет в виду только одно — его отношение к ней. Этот же самый мужчина может быть прекрасным сыном или отцом, племянником или братом… Он может быть лучшим в мире партнёром по бизнесу, попечителем или меценатом… Одним словом, он может быть замечательным во всём, кроме одного: своего отношения к женщине! И на встрече как раз про таких поговорят. О лекторе: Виктория Хайнак – музыкант, мастер изящной словесности, автор проекта «Интеллект под просекко», который был создан для того, чтобы рассказывать о бриллиантах мировой культуры и искусства легко и без академической скорби. P.S.: Лекция Виктории не для всех. У автора особый стиль повествования, и может быть (но необязательно) использована обсценная лексика. Сбор гостей в 18:00, начало в 18:30. В стоимость билета включены угощения, чай и вино.