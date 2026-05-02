ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Замечательная жизнь хреновых мужчин

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 4700₽ до 5300₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Когда женщина говорит о ком-то «хреновый мужчина», она имеет в виду только одно — его отношение к ней. Этот же самый мужчина может быть прекрасным сыном или отцом, племянником или братом… Он может быть лучшим в мире партнёром по бизнесу, попечителем или меценатом… Одним словом, он может быть замечательным во всём, кроме одного: своего отношения к женщине! И на встрече как раз про таких поговорят. О лекторе: Виктория Хайнак – музыкант, мастер изящной словесности, автор проекта «Интеллект под просекко», который был создан для того, чтобы рассказывать о бриллиантах мировой культуры и искусства легко и без академической скорби. P.S.: Лекция Виктории не для всех. У автора особый стиль повествования, и может быть (но необязательно) использована обсценная лексика. Сбор гостей в 18:00, начало в 18:30. В стоимость билета включены угощения, чай и вино.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста