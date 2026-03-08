Читка рассказов о женской красивости и некрасивости Если ты красива — тебя очень ждут. Если ты засомневалась, для тебя ли это мероприятие, — тебя тем более ждут. Что будет: Лена Кононенко будет читать два рассказа о женской красивости и некрасивости. Это очень мощные тексты, которые разматывают в сопли, они действуют как уколы — сначала неожиданная боль, а потом в тебе как будто растворяется такая тёплая вакцина и ты понимаешь, что уже не будешь жить как прежде. Авторы и названия книг не разглашаются заранее, потому что сюжеты в них держат интригу до самого конца, никаких спойлеров. А после ты будешь разговаривать о том, почему люди не нравятся себе в зеркале, «что с тобой не так?» и «почему кому-то дано, а мне нет?». Вход со стороны Аптекарского переулка. На входной двери написано Loft Lodge 10 — заходи в неё, поднимайся по лестнице, далее дверь налево и ты на месте.