«Синхронизация», школа музыки «Марс» и бренд-медиа «Пурпур» приглашают на девичник. С 12:00 до 13:00 — сбор гостей и знакомство от «Пурпур»: карточная игра с вопросами, которая поможет узнать друг друга и расслабиться. С 13:00 до 15:00 — лекция «Рококо: искусство флирта и роскоши» от историка искусств Натальи Востриковой. Погрузишься в эту эпоху и выяснишь, почему в XVIII веке невозможно было быть некрасивой, откуда в Европе возникла мода на китайские чайные домики и пастушьи шляпки и какие модные тренды предсказала Мария-Антуанетта. С 15:00 до 16:30 — хор-вечеринка. Уметь петь не обязательно, главное — уметь кайфовать. Будешь исполнять микс под живой аккомпанемент: от зажигательной ABBA до мощнейшей Уитни Хьюстон. Хормейстер Ксения Хохлова 10 лет занимается преподаванием, окончила курсы написания песен Беркли, ведёт свой музыкальный проект, а ещё участвовала в хоре Леонида Агутина. Костюмы в стиле эпохи рококо и Марии-Антуанетты приветствуются. Игристое и закуски включены в билет.