Немецкие принцессы, чужестранки, которым предстояло стать императрицами и родить наследников русского престола. Сегодня мы смотрим на них словно на тень царственного супруга. Но было ли так на самом деле? Кто они: соратницы, искренне полюбившие новое государство, или птицы, томившиеся в золотой клетке? Героинями лекции станут их Величества: – Мария Фёдоровна – супруга Павла I – Елизавета Алексеевна – супруга Александра I – Александра Фёдоровна – супруга Николая I – Мария Александровна – супруга Александра II Ты узнаешь: – каким образом делался выбор невесты для наследника престола и какими качествами должна была обладать будущая императрица – какую роль выполняли фрейлины – кто из императриц была музой великого русского поэта, а кто — настоящей придворной интриганкой – какие задачи стояли перед жёнами императоров, кроме рождения наследников, и к чему могло привести отсутствие таковых О лекторе: Ангелина Дронова — историк, выпускница и соискатель кафедры истории России XIX — начала XX века Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Автор статей по истории театра и танца. Сбор гостей в 11:30, начало в 12:00. В стоимость билета включены угощения, чай и вино.