Знакомо? Ты учишь английский годами: слова вроде есть, грамматика пройдена, но когда доходит до реального разговора — внутри будто щелчок и всё отключается? В голове пустота, язык не слушается, а единственное желание — побыстрее попрощаться и сбежать в переводчик? При этом внутри сидят классные мысли, истории, шутки, но как рассказать о себе — непонятно, а начинать диалог страшно вдвойне. Топь приглашает на гейм-френдинг для тех, кто учит английский. Это встреча про лёгкое общение, уютные игры и новые знакомства. Тема: Короткие разговоры о важном / Small Talk Как начать диалог, поддержать беседу и перейти от слов «How are you?» к настоящему общению. На встрече: Поиграешь в игры на знакомство, научишься легко реагировать на вопросы и делать комплименты на английском, потренируешься в парах и командах. Принципы: дружелюбная атмосфера, поддержка ведущей, живое общение, никаких оценок, только практика. Формат: Будут часто меняться парами, чтобы каждый успел пообщаться с разными людьми. Если забудешь слово — помогут, подскажут и похвалят. Level: A2-B1 (самое то, чтобы расшевелить свой английский) Проводит: Екатерина Студентка лингвистического направления «английский язык и международные коммуникации». Опыт работы с детьми и взрослыми 3 года. Посетила огромное количество англоговорящих стран. Любит английский, приятную атмосферу и собирать людей вместе. Всем пришедшим в подарок электронный конспект с универсальными фразами. Стоимость: 800р. (специальная цена для первой встречи) Запись в ТГ При отмене менее чем за 24 часа бронь переносится на следующее мероприятие.