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Вечеринки
Про событие
11 лет проекта, десятки жанров, эксперименты на стыке науки и искусства, период провокаций и полной свободы самовыражения — и теперь возвращение к истоку. К тому самому глубокому, научно-фантастическому техно, с которого всё начиналось, но уже с новым опытом, внутренним балансом и принятием всех своих контрастов. Это будет расширенный сет как личный отчёт за цикл и как точка нового старта. Дата выбрана не случайно: в знак уважения и солидарности с женщинами — бесплатный вход для девушек.
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