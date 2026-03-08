11 лет проекта, десятки жанров, эксперименты на стыке науки и искусства, период провокаций и полной свободы самовыражения — и теперь возвращение к истоку. К тому самому глубокому, научно-фантастическому техно, с которого всё начиналось, но уже с новым опытом, внутренним балансом и принятием всех своих контрастов. Это будет расширенный сет как личный отчёт за цикл и как точка нового старта. Дата выбрана не случайно: в знак уважения и солидарности с женщинами — бесплатный вход для девушек.