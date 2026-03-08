В программе просмотр чудесного кино «Чего хотят женщины», живая музыка и шикарное меню в розовых оттенках, а также возможность украсить общий красивый торт. Лёгкая, ироничная и удивительно тёплая история о мужчине, который внезапно начинает слышать мысли женщин — и впервые в жизни по-настоящему их понимать. Главный герой, Ник Маршалл (в исполнении Мел Гибсон), харизматичный рекламщик, который считает, что знает женщин лучше, чем они сами. Но судьба подбрасывает ему электрический «сюрприз» — и после несчастного случая Ник обнаруживает, что слышит всё, что происходит в женских головах: сомнения, страхи, усталость, мечты и тайные желания. В меню бранча: круассаны с домашним вареньем и сыром каймак, перцы рамиро и рикотта. А также домашний соус песто и страчателла, взбитое масло: солёная карамель, эстрагон, анчоусы и конечно же панкейки тирамису. Из напитков: спешл Мимоза от Едва Знакомы (также б/а), весенний лимонад и гречишный чай. Немного о правилах и особенностях: — если у тебя есть аллергии, или тебе хочется прийти на определенный показ, но позиции из меню тебе не подходят, напиши пожалуйста; — нельзя приобрести дополнительный алкоголь и конечно же нельзя прийти со своим; — в Палатах живёт Герцог, это кот (не особо подходит к людям) — в случае аллергии, просьба учитывать это; — свободная рассадка и, как гласит название проекта, — можно быть едва знакомыми, но хорошо провести время вместе — и да, есть великая вероятность, что рядом с тобой будут сидеть незнакомцы; — если ты пришёл в свой день рождения или привёл с собой сюрпризом именниника/цу, не стесняйся сообщить об этом заранее — организуют приятный сюрприз. Если ты не сможешь прийти в гости, но уже купил билет, его можно передать другому человеку. Вернуть билет можно не позднее 24 часов до начала мероприятия. Оставляют за собой право удержать комиссию сервиса, если между покупкой и возвратом билета прошло менее 2 часов.