«Джаз для влюблённых»: праздничный джаз при свечах в винтажном особняке
ул. Маросейка, 7/8с1
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Завершение:
от 2000₽ до 10000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
В этот вечер прозвучит много романтических джазовых хитов Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Джорджа Гершвина, Нет Кинг Коула и многих других артистов, исполненных с такой теплотой и любовью невероятной Анной Бирюковой & Just Ensemble Тебя ждёт мультисенсорное переживание музыки в уютном лофте при свечах в центре Москвы с видом на Старую Площадь и соборы Кремля, опыт который принесёт массу впечатлений и останется в памяти надолго. Звуки старинного рояля Ronisch 1910г создадут незабываемую атмосферу, а бар с авторскими коктейлями и видом на вечернюю столицу дополнит этот незабываемый романтический вечер. Сбор гостей в 16:00, начало в 17:00
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