В этот вечер прозвучит много романтических джазовых хитов Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Джорджа Гершвина, Нет Кинг Коула и многих других артистов, исполненных с такой теплотой и любовью невероятной Анной Бирюковой & Just Ensemble Тебя ждёт мультисенсорное переживание музыки в уютном лофте при свечах в центре Москвы с видом на Старую Площадь и соборы Кремля, опыт который принесёт массу впечатлений и останется в памяти надолго. Звуки старинного рояля Ronisch 1910г создадут незабываемую атмосферу, а бар с авторскими коктейлями и видом на вечернюю столицу дополнит этот незабываемый романтический вечер. Сбор гостей в 16:00, начало в 17:00