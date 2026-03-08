Концерт, вдохновлённый женщиной. Qascad — это группа московских виртуозов, которые стирают границы между нео-джазом, хип-хопом и фанком. Но этот концерт — не просто демонстрация мастерства. Это признание. Каждая песня в этой программе посвящена Ей. Женщине. Той, что вдохновляет, сводит с ума, даёт силы и разбивает сердце. Прозвучат треки, которые стали гимнами любви: от пронзительного D'Angelo до неземной Эрики Баду. Can't Hide Love, All Matter, Green Eyes, Anil Sunshine Билли Уизерса. Это будет вечер сломанных ритмов, нежной гармонии, необузданной импровизации и невероятного грува. Это рефлексия о том, как женщина меняет мужчину — делает его уязвимым или заставляет сворачивать горы.