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Qascad «Чего хотят женщины»

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 10000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Концерт, вдохновлённый женщиной. Qascad — это группа московских виртуозов, которые стирают границы между нео-джазом, хип-хопом и фанком. Но этот концерт — не просто демонстрация мастерства. Это признание. Каждая песня в этой программе посвящена Ей. Женщине. Той, что вдохновляет, сводит с ума, даёт силы и разбивает сердце. Прозвучат треки, которые стали гимнами любви: от пронзительного D'Angelo до неземной Эрики Баду. Can't Hide Love, All Matter, Green Eyes, Anil Sunshine Билли Уизерса. Это будет вечер сломанных ритмов, нежной гармонии, необузданной импровизации и невероятного грува. Это рефлексия о том, как женщина меняет мужчину — делает его уязвимым или заставляет сворачивать горы.

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