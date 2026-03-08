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Cinematica Orchestra

Центр океанографии и морской биологии Москвариум
Море Музыки, проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 19000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

В пространстве «Море Музыки» Cinematica Orchestra представит программу Love Stories — вечер, посвящённый любви во всех её оттенках. Знакомые мелодии из кино, романтические хиты и хоровые сцены в эксклюзивных авторских аранжировках, исполненные большим оркестром с живым хором, зазвучат по-новому: мягко, современно, очень лично. Это не просто концерт, а живое музыкальное свидание в атмосфере таинственного подводного мира. Мерцание воды, приглушённый свет океанариума и пронзительная нежность оркестра с хором создадут идеальную атмосферу для двоих. Или для одного — чтобы подарить этот вечер себе.

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