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Складное сердце х большая хипхопина в поддержку Центра «Сёстры». Центр «Сёстры» оказывает бесплатную, профессиональную и конфиденциальную помощь людям, пережившим сексуализированное насилие, а также их близким. Каждый год с насилием сталкиваются миллионы людей, более 90% из них — женщины. Поддержка в таких ситуациях жизненно необходима и должна быть доступной. На сцене: дух помоек ядра чу nino skvoznoje XENNI клюгер рисовая каша dj улыба + секретные гости
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