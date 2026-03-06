Насладитесь живой музыкой накануне самого очаровательного праздника в году. Аутентичное звучание женского квинтета перенесёт тебя в атмосферу блистательных джазовых вечеров 20-ых годов прошлого века. Ты услышишь культовые композиции из кинофильма «В джазе только девушки» а также известнейшие мелодии, вошедшие в музыкальную историю: «I Wanna Be Loved By You», «It Don’t Mean A Thing», «Sing, Sing, Sing», «Misty» и многие другие. Очаровательный вокальный дуэт и прекрасная ритм-секция сделают этот вечер самым настоящим праздником женственности.