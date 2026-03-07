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Открытки из переработанной бумаги

Сборка, Потаповский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 16+

Про событие

Мастер-класс, на котором ты подаришь упаковке от яиц вторую жизнь и смастеришь открытки из пульперкартонных подложек. Переработаешь в необычные поздравления подложки из пульперкартона. Для того чтобы придать будущей бумаге цвет тут даже не понадобится краситель. Ты будешь смешивать исходное сырьё необычных оттенков. Измельчишь подложки из пульперкартона в блендере с водой, с помощью специальных рамок сформируешь из сырья открытки, а затем просушишь их под термопрессом.

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