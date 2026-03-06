На арт-ужине с нотками женской силы (girl power) наконец убедишься в том, что и до авангарда было немало талантливых художниц. Познакомишься с пятью из них, вдохновишься их живописью и жизненной силой. Гости вечера окунутся в яркое и эмоциональное искусство блистательных художниц XVII-XX веков из Италии, Франции и России. Не просто увидят его глазами, но и ощутят по всем каналам чувств — через вкусы, ароматы и тактильные ощущения. Порассуждаешь, как преодолевать социальные барьеры на творческом пути, даже когда это кажется невозможным. Как сохранять любовь к своему делу и веру в собственное призвание. Бонусом — определишь свой архетип художницы и отпразднуем приближение весны. Тебе предстоит встреча с: Артемизией Джентиллески — звездой живописи итальянского Барокко (17 век), последовательницей Караваджо и подругой Галилео Галилея, первой женщиной, избранной в члены Академии живописного искусства во Флоренции. Бертой Моризо — востребованной художницей из группы первых импрессионистов Франции (19 век), участницей парижских Салонов и выставок «Отвергнутых», музой и ученицей Эдуарда Мане. Сюзанной Валадон — любимой натурщицей Огюста Ренуара и Анри Тулуза-Лотрека, которая стала ученицей Дега и вошла в состав Национального общества изящных искусств Франции. Зинаидой Серебряковой — мастерицей романтического реализма рубежа 19 и 20 веков, племянницей Александра Бенуа, продолжательницей традиции Эдгара Дега в России, героической матерью четверых детей. Еленой Киселевой — востребованной в России и за рубежом портретисткой, последовательницей Анри Матисса и стиля фовизм, любимой ученицей Ильи Репина; создательницей яркого образа женщины Серебряного века. Ведущая: Елена Соломенцева — искусствовед, журналист, автор проекта По искусству. Автор в Коммерсантъ и редактор крупных российских медиа. Сбор гостей: 19:00 Начало: 19:30 В стоимость билета входит сет вин, несколько блюд и десерт.