Кажется, что 8 марта отличный повод провести бранч в женской компании и вспомнить любимые эпизоды. В меню: розовое просекко с сюрпризом, буррата с томатами, домашние пироги груша дорблю, большая розовая Павлова. 1 сезон 6 эпизод / Секреты с*кса Кэрри задаёт вопрос: почему мужчина может, а женщина — «слишком»? 2 сезон 18 эпизод / Бывший и город «Мы не возвращаемся туда, где нас не выбрали». 4 сезон 2 серия/ Настоящая Я Кэрри падает на подиуме — и гордо встаёт. 6 сезон 9 серия / Право женщины на обувь База, девочки. Просмотр в оригинале с русскими субтитрами Немного о правилах и особенностях: — если у тебя есть аллергии, или тебе хочется прийти на определенный показ, но позиции из меню тебе не подходят, напиши пожалуйста; — нельзя приобрести дополнительный алкоголь и конечно же нельзя прийти со своим; — в Палатах живёт Герцог, это кот (не особо подходит к людям) — в случае аллергии, просьба учитывать это; — свободная рассадка и, как гласит название проекта, — можно быть едва знакомыми, но хорошо провести время вместе — и да, есть великая вероятность, что рядом с тобой будут сидеть незнакомцы; — если ты пришёл в свой день рождения или привёл с собой сюрпризом именниника/цу, не стесняйся сообщить об этом заранее — организуют приятный сюрприз. Если ты не сможешь прийти в гости, но уже купил билет, его можно передать другому человеку. Вернуть билет можно не позднее 24 часов до начала мероприятия. Оставляют за собой право удержать комиссию сервиса, если между покупкой и возвратом билета прошло менее 2 часов.