Вечер, где собираются нарушить тихие вернисажи и благоговейное молчание пространства. Событие растянется на всю ночь, где шагнут за грань привычного, создавая оммаж клубу в новом пространстве. Грань между реальностью и иллюзией тает сквозь звуковое повествование от резидентов и друзей, подкрепляя это перформативно-инсталляционной частью. ilya dubrovin rabotnic lega naked drums (live) didchestvo (live) tishe slow (live) vika b2b k.arutyunyan theodore arrvu shoga ool0ng Начало в 20:00