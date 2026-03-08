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Экзотика: Эликсир

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 3500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Существует легенда о первом эликсире — капле, упавшей с небес и оживившей весь мир. Его силу призывают весной, чтобы пробудить мир от зимней спячки. И в этот раз волшебный ритуал совпадает с праздником вечной весны, 8 марта, — женского начала, самой созидающей силы природы. В эту ночь становятся волшебниками, смешивая ритмы далёких стран, ароматы экзотических цветов, благовония свободы и грации и энергию обновления. Прикоснись к источнику самой жизни — музыке, что превращает зимний сон в весенний карнавал. И этот карнавал в честь тебя.

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