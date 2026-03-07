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День топ-модели

Community Moscow
Космодамианская наб., 2

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Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, где ожидается самая высокая концентрация красоты на квадратный метр. Событие посвящено девушкам в преддверии международного праздника. Артисты — подарочное издание. Главный покоритель сердец IZHEVSKI (Ижевски), мистификатор звука AGRABA (Аграба), межгалактическая звезда ISENTIE live (Исенти лайв), новый проект FUTURIST (Футурист) от Wein (Вейн), дуэт AGATA (Агата) & VLAD CHE (Влад Че) и очаровательная MALLY (Малли). Стиль: Мода и яркое самовыражение

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