Вечеринка, где ожидается самая высокая концентрация красоты на квадратный метр. Событие посвящено девушкам в преддверии международного праздника. Артисты — подарочное издание. Главный покоритель сердец IZHEVSKI (Ижевски), мистификатор звука AGRABA (Аграба), межгалактическая звезда ISENTIE live (Исенти лайв), новый проект FUTURIST (Футурист) от Wein (Вейн), дуэт AGATA (Агата) & VLAD CHE (Влад Че) и очаровательная MALLY (Малли). Стиль: Мода и яркое самовыражение