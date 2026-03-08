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Киноужин: «Ускользающая красота»

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

от 4500₽ до 8500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Тёплый киноужин весны. За панорамой будто замершей на итальянской вилле жизни режиссер Бернардо Бертолуччи размышляет об истории, культуре и искусстве, о движении времени: 19-летняя американка Люси (молодая Лив Тайлер) приезжает в Тоскану, на виллу друзей своей умершей матери. Поэзия, конечно же вкусная еда, секс, вино и невероятные пейзажи — местная богема живет здесь, не зная печали (а так ли это?). Сперва Люси чувствует себя неловко, глядя на раскованность европейцев, но итальянские каникулы вскоре изменят ее жизнь: она узнает правду о своих родителях и вохможно даже встретит первую любовь В меню: домашний хлеб с кремом из пармезана и вялеными томатами, cannelloni рикотта, шпинат, также мясная версия с уткой, фирменная роскошная павлова. Из напитков: Мимоза (также б/а вариант), весенние лимонады и гречишный чай Просмотри фильма идёт на английском с русскими субтитрами.

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