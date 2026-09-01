Мастер-класс, где ты сможешь за одно занятие написать собственную картину. Подходит для людей без опыта рисования, художники помогают в процессе. Рисуем акрилом. Пьём вино. Все необходимые материалы и вино включены в стоимость. Полная стоимость мастер-класса: Холст 30*40 см. 4500 Холст 40*50 см. 5500