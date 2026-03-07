Мастер-класс по вечным букетам — создашь флористическую композицию из синельной проволоки, которая станет отличным подарком на праздник. Мастер-класс подходит для участников любого уровня, а каждую участницу ждут подарки. В стоимость билета включены материалы и депозит в размере 700 рублей на еду и напитки.