Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс по вечным букетам — создашь флористическую композицию из синельной проволоки, которая станет отличным подарком на праздник. Мастер-класс подходит для участников любого уровня, а каждую участницу ждут подарки. В стоимость билета включены материалы и депозит в размере 700 рублей на еду и напитки.
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