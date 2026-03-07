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Букет из синельной проволоки

Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по вечным букетам — создашь флористическую композицию из синельной проволоки, которая станет отличным подарком на праздник. Мастер-класс подходит для участников любого уровня, а каждую участницу ждут подарки. В стоимость билета включены материалы и депозит в размере 700 рублей на еду и напитки.

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